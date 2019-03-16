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القبض على شاب دعم مذبحة نيوزيلندا على الإنترنت

عرب وعالم

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

وكالات

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بريطانيا

القبض

نيوزيلندا

ألقت الشرطة البريطانية في مقاطعة مانشستر الكبرى، السبت، القبض على شاب أعلن على مواقع التواصل الاجتماعي دعمه لمذبحة نيوزيلندا، التي راح ضحيتها أكثر من 50 شخصا.

وقالت الشرطة في بيان إنه تم إلقاء القبض على "شاب (24 عاما) من مدينة أولدهام بمقاطعة مانشستر الكبرى بتهمة كتابة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعم الهجمات التي استهدفت مسجدين في نيوزيلندا"، حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" المحلية.

وشدد متحدث باسم الشرطة (لم يتم الإفصاح عن اسمه) على أن بريطانيا "ستتخذ بما يسمح القانون، إجراءات قوية بينها الاعتقال والمحاكمة، في حالة تجاوز الأشخاص الحدود المسموحة لهم".

وتابع: "الوقت الحالي صعب على الجميع، وما حدث في نيوزيلندا جعل الكثيرين في حالة صدمة وقلق".

والجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية مجزرة إرهابية بالأسلحة النارية والمتفجرات استهدفت مسجدي "النور" و"لينوود"، ما خلف أكثر من 50 قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى، حسب محصلة أولية غير رسمية.

ومثل الإرهابي الأسترالي برينتون هاريسون تارانت (28 عاما)، منفذ المجزرة، أمام محكمة جزئية في كرايست تشيرش، التي أمرت بحبسه إلى حين عرضه على المحكمة العليا في 5 أبريل المقبل.


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