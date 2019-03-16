الإمارات تستضيف أكبر وفد إسرائيلي في تاريخ العرب

16 مارس 2019 - 08:53 م

حققت الفرق الإسرائيلية المشاركة 5 ميداليات متنوعة، على هامش مشاركتها في الأولمبياد الخاص، التي تستضيفها دولة الإمارات، خلال الفترة الحالية.

وفاز لاعبو الجودو الإسرائيلي بـ3 ميداليات هذا المساء، ما بين ذهبية وبرونزية في السباحة وبرونزية، ليرتفع رصيد الميداليات التي فازت بها الكيان الصهيوني حتى الان إلى خمس.

يذكر أن البعثة الإسرائيلية الذي تشارك في الاولمبياد الخاصة بالإمارات، يعتبر أكبر وفد رياضي في التاريخ يشارك في مسابقة في دولة عربية.