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«لاسارتي»: نجحنا في الخروج من مأزق دوري الأبطال

الرياضة

لاسارتى
لاسارتى

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المصريون

الاهلى

لاسارتي

أعرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وأضاف «لاسارتي» في المؤتمر الصحفي عقب مباراة شبيبة الساورة، أنه استفاد من أخطاء المنافس، مما ساعد الفريق في صناعة العديد من الفرص.

وأوضح أن القادم أفضل، وأن الأهلي سيواصل مسيرته خلال الفترة المقبلة، لكن سيكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس بعد انتهاء منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأشار لاسارتي إلى أن أيمن أشرف لاعب الفريق اشتكي من الإصابة في ظهره بين الشوطين، ومن ثم تم استبداله في الشوط الثاني.

وأوضح أن بعض لاعبي الأهلي مازالوا يفتقدون الخبرة وتحديدًا في المشاركات الإفريقية، مؤكدًا أن الفريق يضم عناصر صغيرة في السن مثل ناصر ماهر وكريم نيدفيد ومحمد هاني ورمضان صبحي، ولكن تلك المباريات تكسبهم المزيد من الخبرات.

وأضاف أن المرحلة الماضية شهدت ضغوطا كبيرة على اللاعبين والجهاز الفني؛ بسبب موقف الفريق في المجموعة، لكن الجميع نجح في التعامل مع الأمر.

يذكر أن الأهلي نجح في الفوز على شبيبة الساورة بثلاثة أهداف دون رد، في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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