» إيران تدعو "التعاون الإسلامي" لاجتماع عاجل

16 مارس 2019 - 09:03 م

دعا وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، السبت، منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع طارئ حول الهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف مسجدين بنيوزيلندا، الجمعة، والتطورات الأخيرة في فلسطين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ظريف مع نظيره وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو باعتبار تركيا الرئيس الدوري لمنظمة التعاون الإسلامي.

وطالب ظريف بإدانة هجوم نيوزيلندا الإرهابي وقتل المسلمين، داعيا الدول الإسلامية إلى إظهار ردة فعل مناسبة ضد هذه المذبحة.

واقترح ظريف عقد منظمة التعاون اجتماعا طارئا على مستوى الزعماء أو وزراء الخارجية؛ لبحث الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا وما يقوم به الجنود الإسرائيليون ضد مساجد المسلمين بفلسطين.

والجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"؛ ما خلف أكثر من 50 قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى، حسب محصلة أولية غير رسمية.