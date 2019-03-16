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ماذا قال السيسي عن مذبحة نيوزيلندا الإرهابية ؟

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دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، المشاركين فى ملتقى الشباب العربى والإفريقى، للوقوف حدادا وتكريما لأرواح الحادث المؤلم الذى وقع بنيوزيلندا صباح أمس.

وقال  السيسى، خلال كلمته بملتقى الشباب العربى والإفريقى المنعقد حاليا بأسوان: "باسمكم جميعا ندين هذه الحادثة الإرهابية إدانة بكل ما لدينا من قيم ومبادئ وإنسانية، ونقول من هنا من أسوان نحن ضد كل التطرف والإرهاب".

وتابع الرئيس تعليقا على حادث نيوزيلندا: "نقول من هنا من أسوان ومصر وإفريقيا، نحن نقاوم ونرفض كل عمل إرهابى جبان ضد الإنسانية

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