» بالفيديو.. صرخة احتجاج ضد «مجزرة المسجدين»

16 مارس 2019 - 09:17 م

في موقف تقشعر له الأبدان، قام جمهور فنربخشة وسيفاسبور التركيين، أمس الجمعة، في ملعب شكري سراج أوغلو بترديد أصوات تكبير وتهليل من أجل ضحايا نيوزيلندا، تذكرك بالأصوات التي يرددها المسلمون أيام عيد الأضحى في مكة.

نادت الميكروفونات داعية لوقفة صمت قبل المباراة في ذكرى بما يسمى يوم الشهداء التي سيصادف يوم 18 مارس، وهو اليوم الذي ارتقى فيه عدد كبير من الشهداء في معركة جناق قلعة التركية.

وما إن انتهى الجمهور من أداء النشيد الوطني التركي حتى بدأوا بالتهليل والتكبير لأجل ضحايا مسجدي نيوزيلندا بصوت واحد وشاركهم بذلك لاعبو الفرق، حسب تقرير صحيفة تقويم التركية.

ولفت انتباه الكاميرات لاعب فريق سيفاس سبور اللاعب ديلفين ندينغا الذي دمعت عيناه أثناء التكبير.

واستهدف هجوم إرهابي مزدوج مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، أثناء صلاة الجمعة، ما خلف أكثر من 50 قتيلاً، وعشرات الجرحى، وفق محصلة أولية غير رسمية.

وحقق فريق فنربخشه، الجمعة، الفوز على ضيفه سيفاس سبور بهدفين لهدف، في افتتاح مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري التركي الممتاز لكرة القدم. تقدم سيفاس سبور بهدف عن طريق أوزير هورماجي في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

ونجح فنربخشه في قلب النتيجة وأحرز هدفين في 12 دقيقة فقط عبر الإسباني روبرتو سولدادو ومحمد إيكيجي في الدقيقتين 74 و86 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد سيفاس سبور عند 34 نقطة في المركز السابع، فيما ارتقى فنربخشه للمركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.

ويتصدر المسابقة فريق إسطنبول باشاك شهير برصيد 57 نقطة بفارق 8 نقاط عن غلطة سراي.