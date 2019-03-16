  • السبت 16 مارس 2019
  • بتوقيت مصر11:07 م
بحث متقدم
عمرو أديب

"أديب" يطالب القادة العرب بهذا الأمر بعد حادث نيوزيلندا

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: "الديمقراطية مبتأكلش عيش"

هجوم نيوزيلندا

بالفيديو: مفاجآت جديدة عن الحادث الإرهابي في نيوزيلاندا

أرشيفية

رافضو التطبيع مع إسرائيل أصحاب أفكار شاردة ومدعو وطنية

الرئيس

ماذا قال السيسي عن مذبحة نيوزيلندا الإرهابية ؟

تعاطي مخدرات

نواب: إخضاع كبار المسئولين لتحليل المخدرات

البرلمان

مطالبة باعتماد الفيديوهات المصورة أدلة رسمية «دون إذن النيابة»

مديرة شرطة نيوزيلندا

فيديو.. مديرة شرطة نيوزيلندا: أنا فخورة بإسلامي

اسرائيل

الإمارات تستضيف أكبر وفد إسرائيلي في تاريخ العرب

الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر: الطلاق لا يباح إلا في هذه الحالة

كأس إنجلترا..

مانشستر سيتي يُحقق تأهلًا مثيرًا على حساب سوانزي

الرياضة

مانشستر سيتى
مانشستر سيتى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مانشستر سيتي يدك شباك واتفورد بثلاثية

#

بيراميدز يسقط أمام الجونة بهدفين

#

مانشستر سيتى يتأهل إلى دور الـ16 بكأس إنجلترا

#

شاهد: السيتي يلحق الهزيمة الأولى بليفربول (صلاح)

مانشستر سيتي

المصريون

سوانزى

خطف فريق مانشستر سيتي تأهلًا مثيرًا إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على فريق سوانزى سيتي الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب «ليبرتى»، فى ربع نهائي البطولة.

أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول من المباراة متأخرا بثنائية نظيفة، أمام  سوانزى سيتي، جاءت عن طريق مات جريمس من ركلة جزاء فى الدقيقة 20، وأضاف بيرسانت سيلينا الهدف الثانى فى الدقيقة 29 من زمن اللقاء. 

ولكن فى الشوط الثانى نجح السيتى فى قلب الطاولة على مضيفه، بتسجيله 3 أهداف جاءت عن طريق بيرناردو سيلفا، كريستوفر نوردفيلت حارس سوانزى بالخطأ فى مرماه وسيرجيو أجويرو فى الدقائق 69، 78 و 88 من زمن المباراة.

ويعد السيتى ثانى المتأهلين إلى نصف نهائي كأس إنجلترا، بعد واتفورد الذى تخطى كريستال بالاس 2 – 1.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

الأخضر الإبراهيمي .. سٌمٌ قاتل

د. هشام الحمامي

مجزرة مسجد نيوزيلندا ... الغرب مجرمًا !

د. حسام عقل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور

ثورة مرشحة للأوسكار

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الإعلام الأمريكي يرفض وصف حادث نيوزيلندا بالإرهابي
» إحالة مسئول بحي الموسكي للجنايات لاتهامه بالرشوة
» بالفيديو.. صرخة احتجاج ضد «مجزرة المسجدين»
» ماكرون: أصحاب "السترات الصفراء" مجرمون
» إيران تدعو "التعاون الإسلامي" لاجتماع عاجل
» القبض على شاب دعم مذبحة نيوزيلندا على الإنترنت
» فيديو.. هجوم على مسلمين في لندن
» بلاغ للنائب العام ضد إرهابي مذبحة نيوزيلندا
» تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ8 بأبطال إفريقيا
» فنانون من أنحاء العالم يدينون هجوم نيوزيلندا الإرهابي
» الأهلي يتأهل لدور الـ8 بعد الفوز على شبيبة الساورة

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • فجر

    04:45 ص

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية