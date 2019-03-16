بالفيديو: مفاجآت جديدة عن الحادث الإرهابي في نيوزيلاندا

قدم الإعلامي أحمد موسى، التعازي في استشهاد 51 مسلمًا بالحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين أمس، في نيوزيلندا.
وأضاف «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «إرهابي استرالي فتح عليهم النار وهم في بيت من بيوت الله، وللأسف لا يوجد حكم إعدام في نيوزيلندا، يعني مجرم إرهابي قتل 51 شهيدا، وأصاب 40 آخرين، ويفضل عايش»، متابعًا: «دول اللي بيصدعونا بالحقوق والحريات».
وأشار «موسى»، إلى أن الإرهابي اختار تنفيذ جريمته على أرض نيوزيلاندا لأنها دولة ألغت عقوبة الإعدام منذ 2007، متابعًا: «الإرهابي بدأ التخطيط لجريمته منذ أن كان في تركيا، فهل لعناصر اليمين المتطرف في تركيا يد في وقوع الحادث؟».