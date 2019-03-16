بالفيديو: مفاجآت جديدة عن الحادث الإرهابي في نيوزيلاندا

16 مارس 2019 - 10:00 م

قدم الإعلامي أحمد موسى، التعازي في استشهاد 51 مسلمًا بالحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين أمس، في نيوزيلندا.



وأضاف «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «إرهابي استرالي فتح عليهم النار وهم في بيت من بيوت الله، وللأسف لا يوجد حكم إعدام في نيوزيلندا، يعني مجرم إرهابي قتل 51 شهيدا، وأصاب 40 آخرين، ويفضل عايش»، متابعًا: «دول اللي بيصدعونا بالحقوق والحريات».

