توفيق عكاشة: "الديمقراطية مبتأكلش عيش"

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عمرو أديب

"أديب" يطالب القادة العرب بهذا الأمر بعد حادث نيوزيلندا

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أكد الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة، أنه حزين لما يدور ويحدث بالجزائر، مشيرا إلى أن القدر يلعب دور كبير جدا لما يدور هناك.
وناشد خلال برنامجة "مصر اليوم" على قناة الحياة، الشعب الجزائري الالتفاف وراء جيشه وقواته الأمنية، بعدما قام تميم بنقل الدواعش من سوريا والعراق إلى بلاد إفريقية تقع في الجنوب من بلاد المغرب.


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