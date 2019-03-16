"أديب" يطالب القادة العرب بهذا الأمر بعد حادث نيوزيلندا

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عمرو أديب

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عمرو أديب
عمرو أديب

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عمرو أديب: حادث نيوزيلندا من الجرائم التاريخية وهز العالم كله

قال الإعلامي عمرو أديب، إن حادث الهجوم على مسجدي نيوزيلندا يعد وصمة في تاريخ الإنسانية، لافتا إلى أن كل دول العالم تعاطفت مع الحادث.
وطالب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، قادة العرب أن يكون هناك جنازة رمزية لضحايا حادث نيوزيلندا، قائلا: "نحن لسنا أقل من قادة الغرب عندما أقاموا جنازة رمزية لضحايا حادث شارلي ابدو في فرنسا".
وأضاف أنه آن الآوان أن تكون تلك المجزرة خط فاصل، وأن يضع العالم حدا للإرهاب، معقبا: "لازم نشد خط ونقف مع أنفسنا"، مؤكدا أن تلك الحادثة لن تكون الأخيرة.


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