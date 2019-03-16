العراق: السيول المائية تحاصر أكبر حقل نفطي في البلاد

16 مارس 2019 - 10:10 م

قال عضو لجنة النفط والطاقة بالبرلمان العراقي جمال المحمداوي، إن السيول المائية المتدفقة من هور الحويزة شمالي محافظة البصرة تحاصر حقل "مجنون" أكبر الحقول النفطية في البلاد.



وأضاف في بيان أصدره السبت، أنه "لطالما حذرنا من خطورة الوضع في حال انهيار سداد هور الحويزة، دون استجابة من الجهات المسؤولة حتى وصل الأمر إلى انهيار السداد".



وتابع: "وردتنا معلومات مؤكدة بأن المياه وصلت بمناسيب مرتفعة إلى حقل مجنون، وتحديدا في الآبار رقم 1 و10 و19، ما قد يعرضها للغرق".



وطالب المسؤول العراقي بـ"توفير جهد هندسي لحماية الحقول النفطية في منطقة مجنون وإعلان حالة الطوارئ في وزارتي النفط والموارد المائية، فضلا عن إيجاد بدائل لتصريف المياه".



من جهته، قال أكرم جبار عضو في القسم الفني بحقل مجنون النفطي في البصرة إن "الجهد الهندسي اتخذ اجراءات عاجلة لمنع تدفق السيول المائية إلى آبار الحقل".

وأضاف للأناضول أن "الإجراءات تمثلت في تدعيم السداد المحيطة بحقل مجنون وإنشاء سواقي لتصريف السيول المائية باتجاه شط العرب، في حال تدفقت المياه عبر السداد المحيطة بالحقل النفطي".

وكان هادي المالكي رئيس الاتحاد الفلاحي (حكومي) في منطقة القرنة شمالي محافظة البصرة، أعلن الثلاثاء الماضي، غرق 40 ألف دونم مزروعة بمحصولي الحنطة والشعير، جنوب البلاد، جراء غرق سدين صغيرين، في واقعة هي الأولى من نوعها.

