  • الأحد 17 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:50 ص
بحث متقدم
البنك المركزي

توقعات بخفض البنك المركزي سعر الفائدة الفترة المقبلة

عمرو أديب

"أديب" يطالب القادة العرب بهذا الأمر بعد حادث نيوزيلندا

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: "الديمقراطية مبتأكلش عيش"

هجوم نيوزيلندا

بالفيديو: مفاجآت جديدة عن الحادث الإرهابي في نيوزيلاندا

أرشيفية

رافضو التطبيع مع إسرائيل أصحاب أفكار شاردة ومدعو وطنية

الرئيس

ماذا قال السيسي عن مذبحة نيوزيلندا الإرهابية ؟

تعاطي مخدرات

نواب: إخضاع كبار المسئولين لتحليل المخدرات

البرلمان

مطالبة باعتماد الفيديوهات المصورة أدلة رسمية «دون إذن النيابة»

اسرائيل

الإمارات تستضيف أكبر وفد إسرائيلي في تاريخ العرب

الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر: الطلاق لا يباح إلا في هذه الحالة

وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي تنديدا بمذبحة نيوزيلندا

عرب وعالم

حادث مسجدي نيوزيلندا
حادث مسجدي نيوزيلندا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الأردن.. وقفة أمام قنصلية نيوزلندا تُطالب بإعدام منفذ الهجوم الإرهابي

#

وقفة أمام البيت الأبيض تندد بانتهاكات الصين لحقوق الأويغور

#

وقفة احتجاجية في بيروت تضامنًا مع مواطن أحرق نفسه

#

أردنيون يحتجون على السياسات الاقتصادية للحكومة

تظاهر عشرات النشطاء أمام مبنى البرلمان بالعاصمة المغربية الرباط، السبت، للتنديد بالهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا.
وردد المتظاهرون، خلال الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها 9 هيئات مغربية غير حكومية، شعارات تندد بالجريمة الإرهابية، التي أودت بحياة أكثر من 50، فضلا عن إصابة عشرات آخرين بجروح.
كما نددوا بخطاب الكراهية المتصاعد بعدد من الدول الغربية تجاه المسلمين، معتبرين الجريمة الارهابية في نيوزيلندا "انتهاكا صارخا لكل قيم التعايش".
ورفع المشاركون لافتات تبين تضامن الشعب المغربي مع أسر الضحايا، وتندد بالعداء الذي يطال المسلمين بعدد من المناطق في العالم.
وفي تصريح للأناضول، ندد عبد الحميد أمين، عضو "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" (أكبر جمعية حقوقية بالبلاد) بهذه الجريمة الارهابية التي طالت أبرياء من المسلمين كانوا يؤدون شعائرهم الدينية.
واعتبر أن "هذه الجريمة تظهر صعود العقلية العنصرية بعدد من الدول الغربية".
وأوضح أن تنظيم الوقفة جاء من أجل إدانة الارهاب من أي عنصر كان، مضيفا أن "الإرهاب لا دين له".
بدوره، أدان محمد حمداوي، مسؤول العلاقات الخارجية لجماعة "العدل والإحسان" (أكبر جماعة إسلامية بالبلاد)، الجريمة الإرهابية في نيوزيلندا.
وفي تصريح للأناضول، دعا حمداوي إلى ضرورة التصدي إلى جذور مثل هذه الجرائم الارهابية، خصوصا في ظل الخطاب العدائي للمسلمين والمهاجرين من طرف عدد من السياسيين باليمين المتطرف بأوروبا.
يشار إلى أن الجمعيات والهيئات التي تدعت إلى الوقفة هي "نادي الفكر الإسلامي" و"الحركة من أجل الأمة" و"العصبة المغربية" و"حركة التوحيد والإصلاح"، و"جماعة العدل والإحسان" و"المركز المغربي" و"منتدى الكرامة" و"المبادرة المغربية" و"الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة".
والجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"؛ ما خلف أكثر من 50 قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى، حسب محصلة أولية غير رسمية. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

الأخضر الإبراهيمي .. سٌمٌ قاتل

د. هشام الحمامي

مجزرة مسجد نيوزيلندا ... الغرب مجرمًا !

د. حسام عقل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور

ثورة مرشحة للأوسكار

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» عمرو أديب ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر الخطير
» هبوط اضطراري لطائرة كينية بمطار القاهرة لهذا السبب
» تونس تبدأ إجراءات طلب تسلم صهر "بن علي" من فرنسا
» السفاح بعث رسالة لرئيسة وزراء نيوزيلندا قبل المجزرة
» فيديو.. مديرة شرطة نيوزيلندا: أنا فخورة بإسلامي
» تصريح مستفز لوزير داخلية إيطاليا على حادث نيوزيلندا
» الإعلام الأمريكي يرفض وصف حادث نيوزيلندا بالإرهابي
» إحالة مسئول بحي الموسكي للجنايات لاتهامه بالرشوة
» بالفيديو.. صرخة احتجاج ضد «مجزرة المسجدين»
» ماكرون: أصحاب "السترات الصفراء" مجرمون

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • فجر

    04:45 ص

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية