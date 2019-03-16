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تصريح مستفز لوزير داخلية إيطاليا على حادث نيوزيلندا

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ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي
ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي

المصريون ووكالات

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قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، إن التطرف الوحيد الذي يستدعي التنبه له هو "التطرف الإسلامي".
ويواصل بذلك الوزير، التي يتزعم حزب "رابطة الشمالي" اليميني المتطرف، تصريحاته المثيرة للجدل، والتي تتضمن مضامين معادية للإسلام والمسلمين والمهاجرين.
والجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"؛ ما خلف أكثر من 50 قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى، حسب محصلة أولية غير رسمية.
وبهذا الخصوص، سأل موقع "fanpage" المحلي "سالفيني" حول إمكانية وقوع مجزرة في إيطاليا على نحو ما حصل داخل مسجدين في نيوزيلندا.
وأجاب الوزير مؤكدا أن كل أعمال العنف المرتبطة بالمتطرفين اليمينيين واليساريين في بلاده محظورة.
إلا أنه استدرك: "مع ذلك فإن التطرف الوحيد الذي يستحق التنبه هو التطرف الإسلامي".
وكان سلفيني اشتبك مع الاتحاد الأوروبي بسبب مواقفه المتطرفة المعادية للمهاجرين.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي تمسك سالفيني، برفض استقبال مهاجرين قصر عالقين في البحر المتوسط، بعد أن أنقذتهم سفينة إسبانية. 

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