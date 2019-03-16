» السفاح بعث رسالة لرئيسة وزراء نيوزيلندا قبل المجزرة

16 مارس 2019 - 11:20 م

قال مكتب رئيسة وزراء نيوزيلاندا، جاسيندا أرديرن، إن الأخيرة تلقت رسالة إلكترونية من الأسترالي برينتون تارانت، منفذ الهجوم الإرهابي على المسجدين في مدينة كرايستشورش، قبل عشر دقائق من تنفيذ جريمته الجمعة.



وأضاف المتحدث باسم رئيسة الوزراء، أندرو كامبل، أن نسخة من بيان تارانت وصلت إلى بريد إلكتروني عام يحتفظ به الموظفون، ولم تطلع عليه أرديرن، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "نيوزيلاند هيرالد" السبت.



وأوضح كامبل أن "الرسالة لم توضح ما سيقدم على فعله.. صياغتها أفادت بأن الأمر حدث".



واعتبر أنه "كان من المستحيل منع الاعتداء"، الذي أسقط أكثر من 50 قتيلا وعشرات الجرحى في المسجدين.



وزعم تارانت أن هجومه يأتي في سياق صراع أبناء العرق الأبيض ضد المهاجرين.



وتابع كامبل أن تارانت بعث برسالته إلى قرابة 70 شخصا وجهة، بينهم وسائل إعلام محلية ودولية، وشخصيات سياسية.

