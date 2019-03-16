مذبحة نيوزيلندا.. مظاهرة في ألمانيا وتأبين للضحايا بهولندا

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شهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة ضد العنصرية، احتج المشاركون بها على مذبحة المسجدين في نيوزيلندا، وفي مدينة روتردام الهولندية نظمت مراسم تأبين لضحايا الهجوم.
وشارك في مظاهرة برلين، السبت، حوالي 500 شخص، رفعوا شعار "معا لمواجهة العنصرية والفاشية"، وحملوا لافتات كُتب عليها "لا للعداء ضد المسلمين" و"الإنسانية جنسيتنا".
ووقف المشاركون دقيقة صمت حداد على أرواح ضحايا المذبحة.
والجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية مجزرة في مسجدي "النور" و"لينوود"، خلفت 50 قتيلا، نفذّها إرهابي أسترالي يدعى "برينتون هاريسون تارانت".
وتمكنت السلطات من توقيف "تارانت"، وقرر القضاء حبسه حتى 5 أبريل/ نيسان المقبل على ذمة التحقيق.
وفي مدينة روتردام الهولندية، نظم حزب "ندا" الذي أنشأه مسلمون، مراسم تأبين لضحايا المذبحة.
وشارك في المراسم رجال دين مسلمين ويهود ومسيحيين.
وأكد المشاركون أن الهجوم لم يستهدف المسلمين فقط وإنما استهدف الإنسانية بأسرها. 

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