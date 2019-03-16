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هبوط اضطراري لطائرة كينية بمطار القاهرة لهذا السبب

عرب وعالم

مطار القاهرة
مطار القاهرة

المصريون ووكالات

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شهد مطار القاهرة، يوم السبت، هبوطًا اضطراريًا لطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية، أثناء رحلتها من نيروبى إلى أمستردام بهولندا، حيث تلقى برج المراقبة الجوية إخطارًا من قائد الطائرة يطلب الهبوط بمطار القاهرة، وذلك لتعرض إحدى مضيفات الطائرة لوعكة صحية شديدة الخطورة.
وقالت مصادر ملاحية بالمطار إنه فور علم وزير الطيران المدني، يونس المصري، بالواقعة وجه بسرعة نقل المضيفة لمستشفى مصر للطيران، وتقديم كل الخدمات الطبية، حيث تم إجراء عملية جراحية عاجلة لها بالمستشفى لإنقاذ حياتها، كما وجه بتحمل الوزارة مصاريف العملية والعلاج، وذلك في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط مصر بكينيا.

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