» هبوط اضطراري لطائرة كينية بمطار القاهرة لهذا السبب

16 مارس 2019 - 11:40 م

شهد مطار القاهرة، يوم السبت، هبوطًا اضطراريًا لطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية، أثناء رحلتها من نيروبى إلى أمستردام بهولندا، حيث تلقى برج المراقبة الجوية إخطارًا من قائد الطائرة يطلب الهبوط بمطار القاهرة، وذلك لتعرض إحدى مضيفات الطائرة لوعكة صحية شديدة الخطورة.

