» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

17 مارس 2019 - 12:17 ص

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.



وننشر فى العدد " قصة 3 أزمات أخرجت «محمد صلاح» عن صمته" كما ننشر " حفلات الطلاق.. «بعضه كيد نسا.. وستات مش كويسه؟»"، كذلك "لماذا انشق الشيخ الغزالي عن الإخوان.. واتهم الهضيبي بالماسونية؟".

وننشر أيضًا " حيل الموظفين للهروب من كشف المخدرات"، وكذلك " الرجالة مكسوفة والمرض بينهش فيها».. سرطان الثدى يهدد المصريين"، وأيضًا " مذيع «الجزيرة» يُحرج قياديًا إخوانيًا وينتصر لـ«السيسى»".





** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ



ـ سؤال «مصطفى محمود» الصادم لـ «عبدالوهاب»: «هتقابل ربنا بإيه؟»

ـ شيخ الأزهر: فى هذه الحالة من يتزوج بأخرى «عذابه عند الله شديد»

ـ لهذا الأسباب.. الحكومة تتراجع عن تقليل مساحة الأرز

ـ من «جنة الحكومة» للعاصمة الجديدة.. الشقة لمن استطاع إليها سبيلاً

ـ الاكتفاء الذاتى من الغاز.. متى يشعر المواطن بالتحسن؟

ـ «الأوقاف» تمنع «الحسنات» بالأذان الموحد.. والمؤذن على «دكة البدلاء»

ـ الأزهر والإفتاء والأوقاف يد واحدة ضد الإخوان

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