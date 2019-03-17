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اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

الحياة السياسية

العدد
العدد

المصريون ـ متابعات

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.
وننشر فى العدد " قصة 3  أزمات أخرجت «محمد صلاح» عن صمته" كما ننشر " حفلات الطلاق.. «بعضه كيد نسا.. وستات مش كويسه؟»"، كذلك "لماذا انشق الشيخ الغزالي عن الإخوان.. واتهم الهضيبي بالماسونية؟".
وننشر أيضًا " حيل الموظفين للهروب من كشف المخدرات"، وكذلك " الرجالة مكسوفة والمرض بينهش فيها».. سرطان الثدى يهدد المصريين"، وأيضًا " مذيع «الجزيرة» يُحرج قياديًا إخوانيًا وينتصر لـ«السيسى»".

** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ
ـ سؤال «مصطفى محمود» الصادم لـ «عبدالوهاب»: «هتقابل ربنا بإيه؟» 
ـ شيخ الأزهر: فى هذه الحالة من يتزوج بأخرى «عذابه عند الله شديد»
ـ لهذا الأسباب.. الحكومة تتراجع عن تقليل مساحة الأرز
ـ من «جنة الحكومة» للعاصمة الجديدة.. الشقة لمن استطاع إليها سبيلاً
ـ الاكتفاء الذاتى من الغاز.. متى يشعر المواطن بالتحسن؟
ـ «الأوقاف» تمنع «الحسنات» بالأذان الموحد.. والمؤذن على «دكة البدلاء»
ـ الأزهر والإفتاء والأوقاف يد واحدة ضد الإخوان
ـ التحرش داخل مهن مرموقة!
ـ علاقة «محمد الباز» بـ «مجزرة المرج»

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