"التعليم" تكشف تطورات جديدة بشأن "تابلت" الطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب لجهاز التابلت المدرسي اعتبارًا من الاثنين.



وذكر بيان للوزارة، السبت، أن الهدف من الشريحة هو الوصول إلى شبكة الإنترنت خارج المدرسة للوصول إلى المحتوى الرقمي وبنك المعرفة.

