"التعليم" تكشف تطورات جديدة بشأن "تابلت" الطلاب

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب لجهاز التابلت المدرسي اعتبارًا من الاثنين.
وذكر بيان للوزارة، السبت، أن الهدف من الشريحة هو الوصول إلى شبكة الإنترنت خارج المدرسة للوصول إلى المحتوى الرقمي وبنك المعرفة.
وأشارت إلى التنسيق مع شركات الاتصالات لتسليم الشريحة داخل المدارس تيسيرا على الطلاب وذويهم، دون مصروفات إدارية أو رسوم استلام.
وطالبت أولياء الأمور إحضار بطاقة الرقم القومي وصوره ضوئية منها، وصورة شهادة ميلاد الطالب، وكود الطالب لكي يتمكن من استلام الشريحة.

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