الكشف عن حقيقة نقل مجدي يعقوب إلى العناية المركزة

17 مارس 2019 - 01:00 ص

نفى الدكتور محمد زكريا، مدير معهد أسوان للقلب، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول طبيب القلب مجدي يعقوب إلى العناية المركزة، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة.



وقال في مداخلة مع برنامج «حضرة المواطن»، على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت: «الدكتور مجدي يعقوب كان معنا حتى يوم الخميس، وأجرى بعض العمليات ثم سافر إلى إنجلترا».

