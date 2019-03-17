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رسالة هامة من مجدي يعقوب للمصريين

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الكشف عن حقيقة نقل مجدي يعقوب إلى العناية المركزة

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رسالة هامة من مجدي يعقوب للمصريين
رسالة هامة من مجدي يعقوب للمصريين

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نفى الدكتور محمد زكريا، مدير معهد أسوان للقلب، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول طبيب القلب مجدي يعقوب إلى العناية المركزة، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة.
وقال في مداخلة مع برنامج «حضرة المواطن»، على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت: «الدكتور مجدي يعقوب كان معنا حتى يوم الخميس، وأجرى بعض العمليات ثم سافر إلى إنجلترا».
وأشار إلى أن الدكتور «يعقوب» ضحك عند سماعه بالشائعة، وتعجب من تداولها بكثرة، وأنه من المتوقع عودته من إنجلترا 25 مارس الجاري.


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