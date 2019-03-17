» إمام مسجد نيوزلندا:هذا ما فعلته مع الإرهابي

17 مارس 2019 - 01:10 ص

قال خادم مسجد لينوود المنكوب في نيوزلندا، ويدعى عبدالعزيز، إنه سمع صوت طلقات نارية أثناء صلاة الجمعة، فترك أسرته داخل مركز لينوود الإسلامي وركض لمواجهة الإرهابي ترينتون تارانت.



وأوضح البالغ 48 عاما، حسب شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية البريطانية، أن أبنائه طلبوا منه البقاء في داخل المركز وعدم الخروج، فرد عليهم قائلا: «اذهبوا أنتم يا إلى الداخل. سأكون على ما يرام».



وانطلق عبدالعزيز، والتقط أثناء خروجه من المركز الجهاز الخاص بإجراء عمليات الدفع ببطاقات الائتمان، الذي كان أمامه على الطاولة، ليستخدمه كسلاح، قبل أن يشاهد جثتين بالقرب من الممر.



وأثناء ذلك شاهد عبدالعزيز المهاجم وهو يتجه نحو سيارته ليحصل على سلاح رشاش آخر، وتمكن من الحصول عليه بالفعل وبدأ بإطلاق النار باتجاهه، قبل أن يتمكن من الاحتماء بين السيارات.



في تلك اللحظة، التقط عبدالعزيز السلاح الرشاش الذي تركه القاتل، ثم طارده بينما كان المهاجم يعود إلى سيارته للمرة الثانية للحصول على سلاح آخر، وقال: «كنت أصرخ في المهاجم وأقول له: تعال أنا هنا».



مضى قائلا: «حاولت أن ألفت انتباهه إليّ، لم أرغب في أن يتوجه إلى داخل المسجد». وبعدما عاد المسلح إلى سيارته، ألقى عبدالعزيز السلاح باتجاه الإرهابي فحطم نافذة السيارة.



وتسبب ذلك للإرهابي بـ«صدمة» على حد وصف عبدالعزيز، مشيرا إلى أن المسلح «شتمه وانطلق مغادرا». وعندما عاد عبدالعزيز إلى المسجد، تبين له أن العديد من زملائه وأصدقائه أصيبوا من جراء إطلاق النار عليهم.



وبنظر كثيرين، أصبح عبدالعزيز بطلا لمواجهته الشجاعة للرجل المسلح، حيث قال الإمام المؤقت للمسجد لطيف علبي: «لحق عبدالعزيز بالمسلح، وهكذا تمكنا من النجاة، ولولا ذلك لربما كنا قتلنا جميعا».

