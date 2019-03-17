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ابنة مايكل جاكسون تحاول الانتحار بسبب هذا الأمر

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مايكل جاكسون

المصريون ووكالات

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أقدمت باريس، ابنة ملك البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، على محاولة الانتحار، بسبب عرض فيلم Leaving Neverland الوثائقي الذي تضمن اتهام أبيها بالاعتداء الجنسي على أطفال.
وذكر موقع "TMZ"، أن الفتاة البالغة من العمر 20 عاما نقلت إلى المستشفى بعد أن حاولت الانتحار عبر قطع شرايينها، بحسب موقع "روسيا اليوم".
وذلك بعد أن عرضت شبكة HBO الفضائية الإعلامية الفيلم، الذي كشف فيه الفنانان جيمس سايفتشوك ووايد روبسون، أنهما تعرضا للاستغلال الجنسي من قبل مايكل جاكسون حينما كانا طفلين تحت سن الحادي عشرة، وعاشا في الفيلا التابعة لجاكسون التي أسماها Neverland.
وسبق أن وصفت أسرة المغني الشهير الذي توفي عام 2009 الاتهامات الواردة في الفيلم بأنها "إعدام علنى دون محاكمة"، ورفعت شكوى قضائية ضد شبكة HBO، وطالبت بتعويض يبلغ 100 مليون دولار لعرضها الفيلم المثير.

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