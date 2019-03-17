» ابنة مايكل جاكسون تحاول الانتحار بسبب هذا الأمر

17 مارس 2019 - 01:30 ص

أقدمت باريس، ابنة ملك البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، على محاولة الانتحار، بسبب عرض فيلم Leaving Neverland الوثائقي الذي تضمن اتهام أبيها بالاعتداء الجنسي على أطفال.



وذكر موقع "TMZ"، أن الفتاة البالغة من العمر 20 عاما نقلت إلى المستشفى بعد أن حاولت الانتحار عبر قطع شرايينها، بحسب موقع "روسيا اليوم".



وذلك بعد أن عرضت شبكة HBO الفضائية الإعلامية الفيلم، الذي كشف فيه الفنانان جيمس سايفتشوك ووايد روبسون، أنهما تعرضا للاستغلال الجنسي من قبل مايكل جاكسون حينما كانا طفلين تحت سن الحادي عشرة، وعاشا في الفيلا التابعة لجاكسون التي أسماها Neverland.

