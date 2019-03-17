كشف معنى العلامة التي رفعها منفذ هجوم نيوزلندا في أول ظهور له

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تارانت
تارانت

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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منفذ هجوم نيوزلندا

ظهر برينتون تارانت أمام إحدى المحاكم النيوزلندية أمس ، وفي أعقاب ذلك رفع إشارة بدت مجهولة المعنى للكثيرين.

ويبدو أن "تارانت"  رفع "علامة القوة" في إشارة يعتقد أنها ترمز إلى تفوق العرق الأبيض.

ما هي إشارة "قوة البيض"؟
الإشارة بمعنى OK عادة تستخدم عند تأكيد أن الوضع جيد وعدم وجود مشكلات، ولكن لا يعرف كيف أنها ارتبطت بمبدأ "قوة البيض".

إلا أن هناك اعتقادا بدأت بحملة على الإنترنت دعا إليها البعض وربطها بـ"تفوق البيض"، وبعدها تبنى الإشارة عدد من العنصريين والجماعات اليمينية والمتعاطفين معها.

ويبدو أن استخدام تارانت للإشارة يتوافق مع أفكاره وما ورد في وثيقة نشرها قبل شن الهجوم على صفحته بفيسبوك.

وتضمنت تلك الوثيقة نظريات مؤامرة ضد البيض وأيديولوجيات عنصرية ضد المهاجرين والمسلمين.

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