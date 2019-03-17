» وفاة فنان شهير وتشييع جنازته من كنيسة "السيدة العذراء"

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عزت إبراهيم
عزت إبراهيم

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عزت إبراهيم

توفي الفنان عزت إبراهيم بعد صراع مع المرض ، وشُيعت جنازته من مسجد "السيدة العذراء" بشارع شبرا.

وأقيم العزاء في قاعة المحبة بنفس الكنيسة المشار إليها .

وكانت الحالة الصحية لـ"إبراهيم" تدهورت للغاية ، حتى أن كثير من المقربين له أكدوا أنهم ينتظرون قضاء الله.

وعلى الرغم من مشاركة "عزت إبراهيم" في الكثير من الأعمال التي حققت رواجا إلا أنه لم يحقق هو الشهرة المتوقعة ، حيث شارك في حوالي 20 عملا في السينما والتليفزيون بينها أفلام كان يوم حبك وكلمني شكرا وجنينة الأسماك وجواز بقرار جمهوري، ومسلسلات السندريلا ودوران شبرا والمغني ورأس الغول.

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