جدة منفذ حادث نيوزلندا تفجر عدة مفاجآت عنه: لا أصدق أنه حفيدي

أحمد عادل شعبان
أكدت "جويس تارانت" - جدة منفذ حادث نيوزلندا الإرهابي - أنها لا تصدق أن حفيدها نفذ هذه الجريمة البشعة.
وقالت الجدة التي تبلغ من العمر 94 سنة: "لا أصدق ما حدث .. لقد رأيته في عيد الميلاد الماضي وكان (ولدًا طيبا) .. لا أعرف كيف تحول هكذا".
وأضافت في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "هذا الشخص الذي قتل الناس بدم بارد ووثق قتلهم بالكاميرا ليس حفيدي الذي أعرفه ".
واستدركت: "ما حدث صادم جدًا .. لقد كان ولدا طيبا ولطيفا وكان يزورنا باستمرار ، والغريب أنني لم أرى عليه ما يدل على التطرف في آخر مرة تقابلنا فيها".
واستدركت: "نحن وعائلته نحاول التعامل مع الاهتمام المفاجيء في أعقاب الحادث ، الأمر صعب صعب وعائلته تخشى الظهور".
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