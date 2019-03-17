جدة منفذ حادث نيوزلندا تفجر عدة مفاجآت عنه: لا أصدق أنه حفيدي

17 مارس 2019 - 07:49 ص

أكدت "جويس تارانت" - جدة منفذ حادث نيوزلندا الإرهابي - أنها لا تصدق أن حفيدها نفذ هذه الجريمة البشعة.



وقالت الجدة التي تبلغ من العمر 94 سنة: "لا أصدق ما حدث .. لقد رأيته في عيد الميلاد الماضي وكان (ولدًا طيبا) .. لا أعرف كيف تحول هكذا".



وأضافت في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "هذا الشخص الذي قتل الناس بدم بارد ووثق قتلهم بالكاميرا ليس حفيدي الذي أعرفه ".



واستدركت: "ما حدث صادم جدًا .. لقد كان ولدا طيبا ولطيفا وكان يزورنا باستمرار ، والغريب أنني لم أرى عليه ما يدل على التطرف في آخر مرة تقابلنا فيها".



واستدركت: "نحن وعائلته نحاول التعامل مع الاهتمام المفاجيء في أعقاب الحادث ، الأمر صعب صعب وعائلته تخشى الظهور".



