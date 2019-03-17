هكذا نجت سيدة مصرية وطفلاها من حادث نيوزلندا بأعجوبة

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حادث نيوزلندا

أحمد عادل شعبان

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حادث نيوزلندا

روى خالد - شقيق الشهيد المصري أشرف المرسي بمذبحة نيوزلندا - تفاصيل استشهاد شقيقه في الحادث المؤلم الذي حصد حياة 50 شخصا تقريبا.

وقال "المرسي" في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "سمعنا في التلفزيون بوقوع الحادث ، فانتابنا قلق شديد ، ولما اتصلنا بشقيقي لم يرد فزاد القلق ، وقتها اتصلنا بزوجته التي وجدناها منهارة وتقول إن زوجها مفقود ضمن الحادث".

وأضافت: "وقتها قالت إنها نجت وطفلاها الصغيران بأعجوبة ، حيث استطاعت الهروب من مصلى السيدات أثناء توجه الإرهابي لمصلى الرجال ".

وتابع: "بعدها فوجئنا بالسلطات النيوزلندية تبلغنا بوجود شقيقي ضمن المتوفين ، وطبعا أصيبت والدتنا بانهيار شديد".

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