  • الأحد 17 مارس 2019
  • بتوقيت مصر11:05 ص
بحث متقدم
المغامسي

المغامسي: هذا هو المقصود في حديث "تحية اليهود"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس يشهد افتتاح ملتقى الشباب العربي والإفريقي بأسوان

صلاح

الليلة.. "صلاح" في مهمة ثقيلة أمام فولهام

موسي

"موسى" يكشف علاقة إرهابي "نيوزيلندا" بـ"الإخوان"

الفيس بوك

"فيسبوك" يحذف 1.5 مليون فيديو عن مذبحة المسجدين

أرشيفية

الفيفا ينعى حارس منتخب نيوزيلندا فى مذبحة المسجدين

الإرهابي

جريمة نيوزيلندا تفضح الصحف الغربية..الإرهابي "ملاك"

محمود سلطان

سلطان : صحفيون كبار انتقدوني لرفضي عودة الخلافة

أحمد عبده

فيسبوك يحظر مفكرا إسلاميا هاجم"البخاري"

سيول اندونيسيا

42 قتيلا و21 مصابا في سيول إندونيسيا

تسجيلات جديدة للطائرة الإثيوبية المنكوبة تكشف المستور

آخر الأخبار

الطائرة الأثيوبية المنكوبة
الطائرة الأثيوبية المنكوبة

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

تعرف على مصير "الصندوق الأسود" للطائرة الإثيوبية

#

مصر ولبنان يحظران طيران "بوينج 737 ماكس 8" في أجوائهما

#

إثيوبيا.. العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

#

العثور على الصندوق "الأسود" للطائرة الإثيوبية المنكوبة

تسجيلات

مفاجاءات جديدة

الطائرة الأثيوبية المنكوبة

كشفت تسجيلات جديدة للطائرة الأثيوبية المنكوبة عن مفاجآ جديدة حول سبب انفجارها.

وقال مصدر اطلع على تسجيلات المراقبة الجوية الخاصة بطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية المنكوبة، أمس السبت، إن الطائرة سجلت سرعة كبيرة غير معتادة بعد الإقلاع قبل أن تبلغ عن مشكلات، وتطلب الإذن للارتفاع بشكل أسرع.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عنه اسمه نظرا لأن التسجيل لا يزال قيد التحقيق، أن صوتا من قمرة قيادة الطائرة بوينغ 737 ماكس طلب الارتفاع إلى 14 ألف قدم فوق مستوى البحر، لكن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار على ارتفاع 10800قدم بعدما بدأت في الانعطاف يمينا عائدة للمطار بسبب ما وصفه الطيار بمشكلة في التحكم.

وقبل وقت قليل من تلك المناورة، كان موظف المراقبة الجوية متصلا بطائرة أخرى عندما قاطعه الصوت الوارد من الطائرة الإثيوبية قائلا "عاجل عاجل" في دلالة على ضرورة توقف الاتصال الآخر غير العاجل، مضيفا أن صوت الطيار بدأ عليه الذعر الشديد".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

الأخضر الإبراهيمي .. سٌمٌ قاتل

د. هشام الحمامي

مجزرة مسجد نيوزيلندا ... الغرب مجرمًا !

د. حسام عقل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور

ثورة مرشحة للأوسكار

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حريق هائل داخل شقة سكنية في أوسيم
» إحالة مسئول بحي الموسكي للجنايات لاتهامه بالرشوة
» ارتفاع ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 109 قتلى ومصابين
» مقتل وإصابة 10 أشخاص في انفجار قنبلة بباكستان
» «زعيم الثغر» يواجه حرس الحدود ضمن مؤجلات الدوري
» تعرف علي أهمية النوم لنضارة البشرة
» الفلبين تنسحب رسميا من المحكمة الجنائية الدولية
» مكافآت إجادة بالمصرى بعد الفوز على سموحة
» مفاجأة.. رئيسة وزراء نيوزيلندا علمت بالهجوم على المصلين قبل وقوعه
» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 12 درجة
» مدرب الأهلي ينتصر لحسين الشحات بعد الانتقادات القوية

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية