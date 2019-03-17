تسجيلات جديدة للطائرة الإثيوبية المنكوبة تكشف المستور

17 مارس 2019 - 08:54 ص

كشفت تسجيلات جديدة للطائرة الأثيوبية المنكوبة عن مفاجآ جديدة حول سبب انفجارها.

وقال مصدر اطلع على تسجيلات المراقبة الجوية الخاصة بطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية المنكوبة، أمس السبت، إن الطائرة سجلت سرعة كبيرة غير معتادة بعد الإقلاع قبل أن تبلغ عن مشكلات، وتطلب الإذن للارتفاع بشكل أسرع.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عنه اسمه نظرا لأن التسجيل لا يزال قيد التحقيق، أن صوتا من قمرة قيادة الطائرة بوينغ 737 ماكس طلب الارتفاع إلى 14 ألف قدم فوق مستوى البحر، لكن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار على ارتفاع 10800قدم بعدما بدأت في الانعطاف يمينا عائدة للمطار بسبب ما وصفه الطيار بمشكلة في التحكم.

وقبل وقت قليل من تلك المناورة، كان موظف المراقبة الجوية متصلا بطائرة أخرى عندما قاطعه الصوت الوارد من الطائرة الإثيوبية قائلا "عاجل عاجل" في دلالة على ضرورة توقف الاتصال الآخر غير العاجل، مضيفا أن صوت الطيار بدأ عليه الذعر الشديد".