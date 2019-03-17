» فنانة شهيرة: أرحب بقرار حلا شيحة بخلع الحجاب

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حلا شيحة

أكدت الفنانة هالة فاخر أنها تؤيد قرار الفنانة حلا شيحة بخلع الحجاب والعودة للفن ، قائلة: "دي حرية شخصية".

وأضافت خلال لقاء مع برنامج "تحت السيطرة" الذي تقدمه "أروى" على شاشة "النهار" : "سواء ترجع للتمثيل بالحجاب أو بغيره دا شيء مرحب بيه .. وحرية شخصية ليها".

وتابعت: "قرار خلع الحجاب أو ارتدائه صعب ، ومينفعش حد يحكم على التاني لحظة خلع الحجاب أو لبسه لأنه ميعرفش ظروفه وقتها ايه".

واستدركت: "كتير من الناس متفقين مع رأي حلا شيحة بس بيهاجموها في العلن عشان يبانوا متدينين".

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