البنوك الأعلي والأقل سعراً للدولار مقابل الجنيه

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار قابل الجنيه المصري في البنو خلال تعاملات اليوم الأحد 17 مارس.
وسجل الدولار أقل سعر في البنك المصري الخليجي بنحو 17.43 جنيه للبيع و17.33 جنيه للشراء، بينما سجل الدولار أعلى سعر في بنك البركة بنحو 17.50 جنيه للبيع و17.40 جنيه للشراء، واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي، البنك العربي الإفريقي، بنك الإسكندرية ليسجل نحو 17.45 جنيه للبيع و17.35 جنيه للشراء. 
وسجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 17.44 جنيه للبيع و17.34 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 17.48 جنيه للبيع و17.43 جنيه للشراء. كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، بنك كريدي إجريكول، بنك بلوم، المصرف المتحد، بنك سئيب، بنك مصر إيران، بنك

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