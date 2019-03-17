الموعد والقنوات الناقلة للزمالك ونصر حسين داى

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التشكيل المتوقع للزمالك أمام نصر حسين داى

الزمالك

قنوات

نصر حسين داى

صعود

يستضيف فريق نصر حسين داى الجزائرى، نظيره الزمالك المصرى في السادسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ستاد 5 يوليو بالجزائر.

وتذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1 باعتبارها الناقل الحصري للبطولة.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة الرابعة برصيد8 نقاط، يليه بترو اتليتكو، ونصر حسين داي، برصيد 7 نقاط، وفي المركز الأخير جورماهيا برصيد 6 نقاط.


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