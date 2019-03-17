الموعد والقنوات الناقلة للزمالك ونصر حسين داى

17 مارس 2019 - 09:08 ص

يستضيف فريق نصر حسين داى الجزائرى، نظيره الزمالك المصرى في السادسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ستاد 5 يوليو بالجزائر.

وتذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1 باعتبارها الناقل الحصري للبطولة.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة الرابعة برصيد8 نقاط، يليه بترو اتليتكو، ونصر حسين داي، برصيد 7 نقاط، وفي المركز الأخير جورماهيا برصيد 6 نقاط.