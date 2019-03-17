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مدرب الأهلي ينتصر لحسين الشحات بعد الانتقادات القوية

الرياضة

حسين الشحات
حسين الشحات

أحمد عادل شعبان

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حسين الشحات

دافع محمد يوسف - المدرب العام للنادي الأهلي - عن نجم الفريق حسين الشحات بعد الهدف الرائع الذي أحرزه بالأمس في مباراة شبيبة الساورة.

وقال يوسف في تصريحات هاتفية لقناة "النهار" مساء اليوم السبت: "حسين الشحات من العناصر المؤثرة مع النادي الأهلي ويسير بشكل جيد مع الفريق".

وأضاف: "غيابه عن التشكيل الأساسي في مباراة أو اثنين فتح الباب أمام الانتقادات، لكن هذا لا يقلل من قيمة اللاعب إطلاقا" .. مضيفًا: "تقييمنا كجهاز فني يختلف عن تقييم الجمهور ، فنحن لا نقيم لاعب من مباراة واحدة".


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