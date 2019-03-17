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شاهد.. "كرارة" في الجزء الثالث لـ"كلبش"

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كلبش
كلبش

متابعات- امينة عبد العال

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كلبش

كرارة

الجزء الثالث

تداول رواد مواقع التواصل، مجموعة من الصور للجزء الثالث من مسلسل "كلبش".

وكان المخرج بيتر ميمي، قد نشر مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "كلبش" الجزء الثالث، وتدوالها رواد مواقع التواصل.

ومن المقرر عرض المسلسل، ضمن السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل "كلبش 3"، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدي، أماني كمال، ومن تأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمى.



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بالصور.. " كرارة" في الجزء الثالث لـ" كلبش" بالصور.. " كرارة" في الجزء الثالث لـ" كلبش" بالصور.. " كرارة" في الجزء الثالث لـ" كلبش" بالصور.. " كرارة" في الجزء الثالث لـ" كلبش" بالصور.. " كرارة" في الجزء الثالث لـ" كلبش" بالصور.. " كرارة" في الجزء الثالث لـ" كلبش" بالصور.. " كرارة" في الجزء الثالث لـ" كلبش"


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