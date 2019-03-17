  • الأحد 17 مارس 2019
  • بتوقيت مصر11:03 ص
بحث متقدم
المغامسي

المغامسي: هذا هو المقصود في حديث "تحية اليهود"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس يشهد افتتاح ملتقى الشباب العربي والإفريقي بأسوان

صلاح

الليلة.. "صلاح" في مهمة ثقيلة أمام فولهام

موسي

"موسى" يكشف علاقة إرهابي "نيوزيلندا" بـ"الإخوان"

الفيس بوك

"فيسبوك" يحذف 1.5 مليون فيديو عن مذبحة المسجدين

أرشيفية

الفيفا ينعى حارس منتخب نيوزيلندا فى مذبحة المسجدين

الإرهابي

جريمة نيوزيلندا تفضح الصحف الغربية..الإرهابي "ملاك"

محمود سلطان

سلطان : صحفيون كبار انتقدوني لرفضي عودة الخلافة

أحمد عبده

فيسبوك يحظر مفكرا إسلاميا هاجم"البخاري"

سيول اندونيسيا

42 قتيلا و21 مصابا في سيول إندونيسيا

مفاجأة.. رئيسة وزراء نيوزيلندا علمت بالهجوم على المصلين قبل وقوعه

عرب وعالم

رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن
رئيسة وزراء نيوزيلندا

وكالات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

السفاح بعث رسالة لرئيسة وزراء نيوزيلندا قبل المجزرة

#

رئيسة وزراء نيوزيلندا: هذا ما طلبته من ترامب بعد الحادث

#

شاهد.. لحظة تصفية أحد منفذى هجوم نيوزيلندا

#

رئيسة وزراء "نيوزيلندا": عرفت بالهجوم قبلها بدقائق

مسجد

أجهزة الأمن

مسلح

رئيسة وزراء

جاسيندا أرديرن

فجرت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، مفاجأة من العيار الثقيل في واقعة الاعتداء المسلح علي المصليين قبل صلاة الجمعة والذي راح ضحيته 49 شهيدا.
وأوضحت أرديرن لصحفيين: "كنتُ واحدةً من أكثر من 30 متلقّيًا للبيان الذي أُرسِل قبل 9 دقائق من حصول الاعتداء" على المسجدين.
وأشارت إلى أنّ البيان "لم يتضمّن أيّ موقعٍ أو تفاصيل محدّدة"، مضيفةً أنّه تمّ إرساله إلى أجهزة الأمن خلال أقلّ من دقيقتين بعد استلامه.
وقالت رئيسة الوزراء إنّها قرأت "عناصر" من هذا "البيان" الواقع في 74 صفحة والذي برّر فيه مطلق النار أسباب المجزرة التي ارتكبها.
واعتبرت أرديرن أنّ "وجود بيان أيديولوجي لوجهات النظر المتطرّفة هو بالطبع أمر مقلق للغاية".
ومثُل الأسترالي برينتون تارنت 28 عاماً منفّذ الاعتداء على المسجدين، السّبت أمام محكمة وجّهت إليه تُهمة القتل غداة تنفيذه المجزرة.
ونشر منفّذ الهجوم بياناً عنصريّاً على مواقع التواصل الاجتماعي قبل تنفيذ الهجوم. وبدا أنّه استوحى نظريّات منتشرة في أوساط اليمين المتطرف تقول إنّ "الشعوب الأوروبّية" تُستبدل بمهاجرين غير أوروبّيين.
وأعلن في بيانه أنّه قرّر تنفيذ اعتدائه في نيوزيلندا لكي يُبيّن أنّ "ما من منطقة في العالم بمنأى. الغزاة منتشرون على أراضينا، لا مكان آمناً، حتّى أكثر الأماكن النائية".
ونقل المهاجم مباشرةً على الإنترنت مقاطع من الاعتداء، حيث ظهر يتنقّل داخل المسجد ويُطلق النار عشوائيّاً على المصلّين ولا يتردّد في العودة للإجهاز على من بقي حيّاً.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

الأخضر الإبراهيمي .. سٌمٌ قاتل

د. هشام الحمامي

مجزرة مسجد نيوزيلندا ... الغرب مجرمًا !

د. حسام عقل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور

ثورة مرشحة للأوسكار

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حريق هائل داخل شقة سكنية في أوسيم
» إحالة مسئول بحي الموسكي للجنايات لاتهامه بالرشوة
» ارتفاع ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 109 قتلى ومصابين
» مقتل وإصابة 10 أشخاص في انفجار قنبلة بباكستان
» «زعيم الثغر» يواجه حرس الحدود ضمن مؤجلات الدوري
» تعرف علي أهمية النوم لنضارة البشرة
» الفلبين تنسحب رسميا من المحكمة الجنائية الدولية
» مكافآت إجادة بالمصرى بعد الفوز على سموحة
» مفاجأة.. رئيسة وزراء نيوزيلندا علمت بالهجوم على المصلين قبل وقوعه
» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 12 درجة
» مدرب الأهلي ينتصر لحسين الشحات بعد الانتقادات القوية

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية