"سلطان" يكشف عن أنواع الجماعات الإرهابية بأوروبا

عاتب الكاتب الصحفي محمود سلطان، وسائل الإعلام العربي؛ بسبب ما وصفه بـ"الارتباك" حول تغطية حادث نيوزيلندا الذي وقع ظهر الجمعة الماضي.





وقال "سلطان"، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، إن الإعلام العربي كان مرتبكًا في تغطيته حادث هجوم مسجد نيوزيلندا؛ لأنه ليس لديه ما يقوله لاعتماده على الاستسهال والكسل.





وتطرق "سلطان"، خلال حديثه، إلى أنواع الجماعات الإرهابية بأوربا، مشيرًا إلي أن اليمين المتطرف في أوروبا هو رد فعل التطرف الديني والإسلامي السياسي الموجود في العالم العربي، وكما أننا مطالبون بمكافحة التطرف الديني في بلادنا أيضًا أوروبا مطالبة بمكافحة اليمين المتطرف.





وأوضح أن اليمين في أوروبا له أنواع منها اليمين التقليدي الذي يميل إلى الحفاظ على الأرواح والتقاليد والأعراف، ويوجد يمين متطرف، وهو يعتمد على التدخل القسري والعنيف.





وذكر "سلطان"، مثلًا لليمينيين قائلًا: "أنجيلا ميركيل وهي يمينة ولها كلمة مشهورة تقول فيها: "لن أسمح بأن ترتفع مآذن المساجد قمام الكنائس"، مؤكدًا أن كل دولة لها هويتها المعمارية التي تحافظ عليها.





وأكد الكاتب الصحفي، أن أوروبا لديها قلق ثقافي من تنامي وتكاثر الإسلامي الرمزي بداخلها المتلخص في الحجاب واللحية والمآذن، لكن البعض يستغله بأنها حروب دينية.





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