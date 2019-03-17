» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 12 درجة

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الطقس

الأرصاد

البحر الأحمر

السواحل الشمالية


يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة المتوقعة علي جميع المحافظات، اليوم 17 مارس.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد ، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من يتراوح مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-
الصغرى العظمى
القاهرة 12 22
شبين الكوم 12 22
طنطا 11 20
دمنهور 11 20
الإسكندرية 12 20
بلطيم 12 19
مطروح 11 20
السلوم 11 19
سيوة 11 21
بورسعيد 13 19
دمياط 13 19
الزقازيق 12 20
الاسماعيلية 12 22
السويس 11 21
العريش 12 19
رفح 12 18
رأس سدر 12 22
نخل 06 18
نويبع 17 20
طابا 12 18
كاترين 05 16
الطور 13 23
شرم الشيخ 16 23
الغردقة 15 22
مرسى علم 15 23
الفيوم 11 22
بنى سويف 11 22
المنيا 10 22
أسيوط 09 23
سوهاج 09 23
قنا 10 24
الأقصر 11 24
أسوان 13 26
أبوسمبل 11 25
الوادى الجديد 13 24
شلاتين 17 26
أبو رماد 16 25
رأس حدربة 16 25
حلايب 17 24

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