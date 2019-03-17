» مكافآت إجادة بالمصرى بعد الفوز على سموحة

17 مارس 2019 - 09:24 ص

قررت إدارة المصرى البورسعيدي برئاسة سمير حلبية صرف مكافأة إجاده للاعبي الفريق بعد الفوز الثمين الذى حققه على فريق سموحة بالأمس واستعادة المركز الرابع والعودة مجددًا للمربع الذهبي.

وأكدت الإدارة على مواصلة دعمها للجهاز الفنى واللاعبين بكل قوة والوقوف خلف مسيرة الفريق من أجل العودة إلى المشاركة الافريقية وتأكيد أحقية المصري بالتواجد ضمن أندية المنافسة.

وأشادت الإدارة بقيادة إيهاب جلال بعدما أعاد للمصرى قوته وطور من أداء لاعبيه، مشير إلى أن المدير الفني يتعامل مع اللاعبين بأسلوب راقي واحترافي ويقوم بتدوير كل اللاعبين بحسب احتياجاته لكل مباراة.