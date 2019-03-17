اليوم آخر موعد لتسجيل حجاج شركات السياحة.. والقرعة 27 مارس

17 مارس 2019 - 09:24 ص

تغلق وزارة السياحة اليوم، الأحد، باب تسجيل المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج مع شركات السياحة، وتجرى القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الفائزين بالحج السياحى يوم 27 مارس الجارى.

وقد أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، توجيهاتها بتقديم كافة التسهيلات للشركات لخدمة الحجاج والعمل على راحة المواطنين وضرورة نجاح الموسم . وأنهت وزارة السياحة بالتنسيق مع غرفة الشركات كافة الاستعدادات لغلق باب التسجيل وإجراء القرعة.

وأكد حسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات، أنه تم تطوير وتحديث منظومة الحج والعمرة بشكل كبير هذا العام، مشيرًا إلي أن هذا يأتي في إطار منظومة شاملة تبناها مجلس إدارة الغرفة فور انتخابه لتطوير العمل في كافة قطاعات الغرفة تمهيدا لتحديث المنظومة السياحية بالكامل.

وأضاف أن هذا العام شهد ولأول مرة ميكنة العمل بالحج في كافة مراحله، بدءًا من تسجيل الشركات ودفع مقدم الحجز للحجاج وربط موقع الغرفة مع وزارتي السياحة والداخلية والبنوك بحيث يتم تسجيل السداد بموقع الغرفة بمجرد دفع مبالغ جدية الحجز في البنوك.

وتقوم الغرفة إلكترونيا بتحديد عدد الحجاج للشركة طبقا لمقدم الحجز بموقعي وزارتي السياحة والداخلية دون الحاجة إلي حضور مندوب للشركة إلي الغرفة أو أي من تلك الجهات .

وقد ساهم هذا الإجراء أولا في توفير الوقت والجهد علي الشركات وثانيا عدم وجود تزاحم من مندوبي الشركات في كل تلك الجهات، مشيرا إلي ان مجلس إدارة الغرفة أصدر توجيهاته للجهاز الإداري بتقديم كافة التسهيلات للشركات والتواصل معها على مدار الساعة لحل أية مشاكل تواجههم

وأكد مجدى شلبى رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة أن هذا العام شهد تسهيلات كبري لشركات السياحة في التقديم وتسجيل الحجاج حرصا على راحة المواطنين ومصلحتهم ، كما ان الضوابط تضمنت كافة الضمانات لتقديم خدمات متميزة لحجاج السياحة وضمان حقوقهم.

وأكد باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة أن ضوابط الحج تستهدف الحفاظ على المستوى المتميز للحج السياحى الذى التزمت بتنفيذه شركات السياحة على مدى السنوات الماضية فى جميع مراحله ابتداء من استقبال المواطن عند تقديم جواز سفره للشركة وحتى عودته من أداء الفريضة مرورا بتوفير وسيلة السفر والانتقالات داخل الاراضى المقدسة والإقامة المتميزة بمكة والمدينة بالإضافة إلى الخدمات التي تنفرد بتقديمها شركات السياحة فى منى وعرفات حيث يتم التعاقد على مخيمات خمس نجوم كاملة التجهيزات من الأثاث الفاخر وأجهزة التكيف والأغذية والمشروبات من خلال بوفيهات مفتوحة على مدار اليوم .. موضحا ان هناك لجان مشتركة من الوزارة والغرفة ستعمل على مدار الساعة لضمان راحة الحجاج والتدخل الفوري لحل أية مشاكل تواجههم

من جانبه قال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية، بغرفة شركات السياحة، إن عدد الشركات التى قامت بتسجيل عملائها الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام بلغ 1964 شركة سياحية، مشيرا إلى أن المواطنين الذين تقدموا للحج السياحى أقترب من أعداد الموسم الماضي مما يؤكد ثقة المواطنين في الحج السياحي وخدماته المتميزة ، موضحا أن الوزارة قررت السماح بتفعيل إيصالات جدية الحجز من موقع غرفة الشركات السياحية اليوم في موعد أقصاه الساعة 5 مساءاً من نفس اليوم؛ وذلك حتى تتمكن الشركات السياحية من إنهاء الإجراءات الخاصة بتسجيل بيانات المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج.

وأضاف "ابراهيم " أن أغلب المتقدمين اختاروا البرامج الاقتصادية "البرى والاقتصادى طيران " نظرا للأسعار المناسبة والخدمات المتميزة التي تتنافس الشركات على تقديمها ضمن هذه البرامج، موضحا أن العقد مكون من نسختين واحدة مع الشركة والأخرى مع الحاج، مؤكدا أنه لا يجوز لشركات السياحة مخالفة نصوص العقد ويحق للحاج تقديم شكوى لوزارة السياحة حال إخلال الشركات بما جاء بالعقد.

وقال علاء الغمري عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات أن الضوابط راعت تحقيق كافة التسهيلات للشركات لخدمة المواطنين .. كما راعت توفير برامج تناسب كل المستويات و الشرائح المجتمعية مع الاهتمام بالمستوى الإقتصادى والبرى مراعاة لمحدودي الدخل والطلب المتزايد من هذه الشريحة .وأشار الغمرى الى ان الضوابط تضمنت أيضا ان يتم وضع قائمة انتظار لكل شركة سياحية بأسماء حجاجها مرتبا تنازليا ليتم بعد إجراء القرعة والاستقرار على العدد النهائي لأعداد المشرفين بتصعيد من يقع عليه الدور من الحجاج لاستكمال العدد المخصص لكل شركة

وأشار يسري السعودي عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة إلى أن الحج السياحى يتميز بتنوع البرامج التي تناسب كافة المستويات، مؤكدا على اهتمام السياحة بالحج البرى الذي يقتصر تنظيمه علي شركات السياحة دون غيرها بجانب الحج الاقتصادي حيث يتميزان بانخفاض الأسعار وجودة الخدمات وإرتفاع فرص الفوز بالقرعة حيث تم تخصيص 24 ألف تأشيرة لكل من البرى والاقتصادي أي حوالى 70 % من تأشيرات الحج السياحى، مشيرا الي وضع ضوابط خاصة تضمن تقديم خدمات متميزة للحج البري والاقتصادي طوال أداء مشاعر الحج وحتى عودة الحجاج.

وقال على المانسترلى عضو اللجنة أن جميع شركات السياحة المنظمة للحج السياحى تضع فى مداخل مقراتها موافقة وزارة السياحة على السماح للشركة بتنظيم الحج بالاضافة الى البرامج المتوفرة لديها متضمنة الأسعار والخدمات ويمكن لأى مواطن الاستفسار من موظفى الشركة حتى لايقع ضحية لطمع السماسرة .

وأشار إلى أنه عقب إجراء القرعة العلنية لكافة المستويات والإعلان عن الفائزين بـ 36 ألف تأشيرة حج يوم 27 مارس الجارى، سيتم رد مبلغ جدية الحجز للمواطنين الذين لم يحالفهم الفوز فى القرعة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إعلان النتيجة، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب الكيانات " التضامنات " بين الشركات لكافة المستويات معا، اعتبارا من 28 مارس الجارى حتى 4 من أبريل المقبل.



