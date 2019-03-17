فيسبوك يحظر مفكرا إسلاميا هاجم"البخاري"

17 مارس 2019 - 09:24 ص

قال الباحث الإسلامي والمسشتار القانوني أحمد عبده إن إدارة فيسبوك قامت بحظر حسابه لمدة شهر.

وكتب عبده على حسابه في تويتر : " حظرني الفيسبوك من النشر لمدة شهر مجددا.. لقد سئمت".

يذكر أن إدارة فيسبوك كانت قد حذرت المستشار القانوني أحمد عبده بسبب كتاباته التي وصفت بالمسيئة للإمام البخاري.

وكان عبده على صفحته في فيس بوك قبل حظره قائلا: "جاءني تحذير من إدارة فيس بوك بضرورة حذف مقالي بعنوان هل البخاري عاقل.. وهذه أول مرة ألاحظ بأن للبخاري كرامات وصبيان في أمريكا".

وتحذير فيسبوك قبل عملية الحظر كان بسبب كتابته مقالاً بعنوان " بخاريات البخاري"، والتي قدّم فيها بحسب زعمه سقطات البخاري الواحدة تلو الأخرى في مختصرات موجزة ومتسلسلة تحت عنوان "بخاريات البخاري" وسيتم ترقيمها بالترتيب.

يذكر أن المستشار القانوني دائما يكتب منشورات مثيرة للجدل مثل أن الجيل الحاضر للمسلمين أفضل جيل منذ أن بعث الله الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة الإسلام.

وأضاف: نحن أرقى أجيال المسلمين فكرًا وحضارة وعلما منذ بعثة رسول الله.. ونحن أقوى الأجيال على تحمل الفتن.. ونحن أكثر المسلمين عمارة للأرض".

كما استنكر عبادة الحج قائلا: "لو كانت بهذه الأمة عقول تعي ما جعلت رجم إبليس بالحجارة من مناسك الحج، وما تفرغ الحجيج للملمة الحصى والحجارة من الأرض ليرجموه بها".

وأوضح أن من اعتقد أن الصراط المستقيم جسر على جهنم بالآخرة فهذا يعني أن القرآن أخطأ التعبير بشأن الصراط المستقيم بآيات متعددة منه".