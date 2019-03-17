سلطان : صحفيون كبار انتقدوني لرفضي عودة الخلافة

17 مارس 2019 - 09:25 ص



تحدث الكاتب الصحفي محمود سلطان عن أخطار اقتناع البعض بضرورة عودة الخلافة الإسلامية ، مؤكدا أنه التقي بكثير من الصحفيين المثقفين الكبار من صناع الرأي يؤمنون إيمانا تاما بعودة الخلافة الإسلامية .



و أضاف سلطان خلال حلوله ضيفا علي فضائية " الحدث اليوم " مع الإعلامي سيد علي ، قائلا :" جلست مع كثير من الصحفيين و صناع الرأي غضبوا مني لانتقادي عودة الخلافة ".



و أوضح سلطان أن تكفير البعض للديمقراطية والبرلمان و ما يسمي بأن الشعب هو مصدر السلطات بأنه تفريع من الأصل وهو المطالبة بعودة الخلافة ، مشيرا إلي أن الخلافة لدي الجماعة هي شكل مؤسسي قائم علي الشوري و أهل الحل و غيرها .



و نوه سلطان إلي أن الشريعة الإسلامية تعبر عن مقاصد و أن أي نظام سياسي يطبق هذه المقاصد فقد أقام الشريعة ،لافتا إلي أن الخلافة تقدم كتلة بشرية معادية للعالم لأنها تقوم علي طرح مشروع قائم علي الغزو .



شاهد الفيديو..





