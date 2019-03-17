الأهلي يبدأ الاستعداد مبكرًا لمباراة القمة

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منح الجهاز الفني للأهلي "مارتن لاسارتي"، لاعبي الفريق، راحة ثلاثة أيام؛ عقب انتهاء مباراة شبيبة الساورة، التي أقيمت أمس السبت في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر "لاسارتي"، منح لاعبيه راحة لالتقاط الأنفاس، مستغلًا فترة التوقف المحلي؛ بسبب انشغال المنتخب الوطني بالتحضير لمباراة النيجر في ختام التصفيات المؤهلة إلى أمم افريقيا.

وعقب انتهاء فترة الراحة، يبدأ الأهلي التحضير لمباراة الزمالك التي تقام يوم 30 مارس الجاري، في إطار مواجهات الدوري العام.


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