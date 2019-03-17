بعثة «صغار الفراعنة» تغادر مطار القاهرة

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طوكيو 2020

تغادر بعثة المنتخب الأوليمبي لكرة القدم مطار القاهرة، بعد قليل، فى طريقها إلى إسبانيا لإقامة معسكر مغلق هناك، يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام منتخبي أمريكا وهولندا يومى 22 و26 مارس الجارى، ضمن استعدادات فعاليات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا المقامة في القاهرة والمؤهلة بدورها لأولمبياد طوكيو 2020.

واصطحب شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب، 24 لاعبًا فقط من بين القائمة التى اختارها لهذا المعسكر والتى ضمت 27 لاعبا، حتى تتاح الفرصة لاختبار ثلاثة لاعبين محترفين سينضمون لمعسكر المنتخب فى اليوم التالى لمباراة أمريكا.

واختار الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، 27 لاعبًا في قائمة المنتخب هم: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمود جاد ومصطفى شوبير وأسامة جلال ومحمود مرعي وأحمد رمضان ومحمود صابر ومحمد عبد السلام وكريم هشام وكريم وليد وأكرم توفيق وأحمد مصطفى ومحمد صادق ووجيه عبد الحكيم ومهاب ياسر وأحمد محمد يوسف ويوسف إسماعيل وغنام محمد غنام وإسلام عطية وشريف محمد رضا وناصر ماهر وأحمد حمدي وإمام عاشور ورمضان صبحي وناصر منسي وأحمد ياسر ريان.


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