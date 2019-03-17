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تعرف علي أهمية النوم لنضارة البشرة

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النوم والبشرة
النوم والبشرة

متابعات- أمينة عبد العال

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النوم

الشمس

البشرة

يعتبر الحصول علي قسط كافي من النوم وسيلة سحرية للحصول علي يشرة نضرة.

وبخلاف ما يعتقد البعض، تؤكد الدراسات أن ارتباط البشرة بالنوم ليس مجرد خرافة، حيث يخبرنا العلم أن النوم ضروري لإصلاح مشاكل البشرة وإعادة هيكلتها، وهو الأساس الذي يُبنى عليه الحفاظ على الصحة والرفاهية، وأفضل طريقة للوقاية من الإجهاد والأمراض المرتبطة بالعمر، بحسب ما جاء في موقع 24 الإماراتي.

والحد الأدنى الموصى به للنوم هو 7 ساعات، لكن 32% فقط من البالغين يحققون هذا الرقم، في الوقت الذي تزداد الأدلة على العلاقة بين البشرة والنوم، مما دفع العديد من العلامات التجارية الشهيرة، إلى تطوير منتجات تعمل بشكل أفضل أثناء النوم.

وثبت علمياً أن عملية تجديد الخلايا تحدث عندما يستريح جسمك، مما يشير إلى أن لمعان بشرتك سيكون أفضل بعد النوم، وهذا هو السبب في أن الحصول على مزيد من ساعات النوم يمكن أن يكون الحل السحري لبشرة أكثر صحة، بحسب صحيفة التلغراف البريطانية.

وتشرح الدكتورة كوليت هايدن "خلال النهار عندما يكون ضوء الشمس ساطعاً، تكون المهمة الرئيسية لبشرتنا هي حماية نفسها والحفاظ على رطوبتها، وفي الليل يكون الجلد مبرمجاً وراثياً للتبديل إلى وضعية الاسترداد.

وتمتع خلايا جلدنا بكمية محدودة من الطاقة، ولا يمكنها القيام بالكثير من الأشياء في وقت واحد، وبالتالي سيؤدي استخدام الكثير من المنتجات ومكونات العناية بالبشرة إلى إرباك البشرة وانسدادها.


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