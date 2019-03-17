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الفلبين تنسحب رسميا من المحكمة الجنائية الدولية

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وكالات- الدويني فولي

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انسحبت الفلبين رسميا من المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في العنف المرتكب في إطار حملة القمع الشرسة ضد مهربي المخدرات في البلاد.
وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد أن هذا الانسحاب جاء بعد عام واحد من إعلان مانيلا أنها لم تعد راغبة في أن تكون عضوا في هذه المحكمة التي تحكم في جرائم الحرب.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في فبراير من عام 2018 فتح بحث أولي ـ وهي مرحلة تسبق فتح التحقيق ـ في الحملة على المخدرات التي يقودها الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، والتي تم بموجبها إعدام آلاف المهربين، ومتعاطي المخدرات المفترضين دون محاكمات.

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