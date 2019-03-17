» ارتفاع ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 109 قتلى ومصابين

17 مارس 2019 - 09:57 ص





أعلن المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا سوتوبو بورو نوجروهو اليوم، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت إقليم "بابوا" الواقع شرقي البلاد مؤخرا إلى 50 قتيلا و59 مصابا.





وقال "نوجروهو" - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن مياه الفيضانات غمرت مئات المنازل كما دمرت العديد من الطرق والجسور، وهو ما أعاق جهود الإنقاذ الجارية.





ورجح نوجروهو احتمال ارتفاع عدد القتلى بسبب عدم الوصول إلى العديد من المناطق المتضررة حتى الآن، كما أشار إلى أن أكثر من 4 آلاف شخص يتواجدون حاليًا في مراكز إيواء مؤقتة.



