  • الأحد 17 مارس 2019
  • بتوقيت مصر11:04 ص
بحث متقدم
المغامسي

المغامسي: هذا هو المقصود في حديث "تحية اليهود"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس يشهد افتتاح ملتقى الشباب العربي والإفريقي بأسوان

صلاح

الليلة.. "صلاح" في مهمة ثقيلة أمام فولهام

موسي

"موسى" يكشف علاقة إرهابي "نيوزيلندا" بـ"الإخوان"

الفيس بوك

"فيسبوك" يحذف 1.5 مليون فيديو عن مذبحة المسجدين

أرشيفية

الفيفا ينعى حارس منتخب نيوزيلندا فى مذبحة المسجدين

الإرهابي

جريمة نيوزيلندا تفضح الصحف الغربية..الإرهابي "ملاك"

محمود سلطان

سلطان : صحفيون كبار انتقدوني لرفضي عودة الخلافة

أحمد عبده

فيسبوك يحظر مفكرا إسلاميا هاجم"البخاري"

سيول اندونيسيا

42 قتيلا و21 مصابا في سيول إندونيسيا

ارتفاع ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 109 قتلى ومصابين

عرب وعالم

شاهد.. إعصار مانكوت يسبب فيضانات في هونج كونج
شاهد.. إعصار مانكوت يسبب فيضانات في هونج كونج

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

شرطة نيوزيلندا: ارتفاع ضحايا مذبحة المسجدين لـ50 قتيلا

#

ارتفاع عدد ضحايا هجوم نيوزيلندا إلى 49 قتيلا

#

ارتفاع ضحايا انهيار مبنى في إسطنبول إلى 18 قتيلًا

#

ارتفاع ضحايا انهيار مبنى في اسطنبول إلى 14 قتيلاً


أعلن المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا سوتوبو بورو نوجروهو اليوم، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت إقليم "بابوا" الواقع شرقي البلاد مؤخرا إلى 50 قتيلا و59 مصابا.

وقال "نوجروهو" - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن مياه الفيضانات غمرت مئات المنازل كما دمرت العديد من الطرق والجسور، وهو ما أعاق جهود الإنقاذ الجارية.

ورجح نوجروهو احتمال ارتفاع عدد القتلى بسبب عدم الوصول إلى العديد من المناطق المتضررة حتى الآن، كما أشار إلى أن أكثر من 4 آلاف شخص يتواجدون حاليًا في مراكز إيواء مؤقتة.

يشار إلى أن منطقة "سينتاني" القريبة من العاصمة الإقليمية "جايابورا" تعرضت لأمطار غزيرة مفاجئة ، مما تسبب في حدوث فيضانات عارمة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

الأخضر الإبراهيمي .. سٌمٌ قاتل

د. هشام الحمامي

مجزرة مسجد نيوزيلندا ... الغرب مجرمًا !

د. حسام عقل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور

ثورة مرشحة للأوسكار

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حريق هائل داخل شقة سكنية في أوسيم
» إحالة مسئول بحي الموسكي للجنايات لاتهامه بالرشوة
» ارتفاع ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 109 قتلى ومصابين
» مقتل وإصابة 10 أشخاص في انفجار قنبلة بباكستان
» «زعيم الثغر» يواجه حرس الحدود ضمن مؤجلات الدوري
» تعرف علي أهمية النوم لنضارة البشرة
» الفلبين تنسحب رسميا من المحكمة الجنائية الدولية
» مكافآت إجادة بالمصرى بعد الفوز على سموحة
» مفاجأة.. رئيسة وزراء نيوزيلندا علمت بالهجوم على المصلين قبل وقوعه
» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 12 درجة
» مدرب الأهلي ينتصر لحسين الشحات بعد الانتقادات القوية

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية