» «زعيم الثغر» يواجه حرس الحدود ضمن مؤجلات الدوري

17 مارس 2019 - 09:59 ص

يدخل فريق الاتحاد السكندرى اختبارًا صعبًا، حينما يواجه نظيره حرس الحدود فى السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري العام.

ويخوض «زعيم الثغر» مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق المكسب على الجونة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري العام، فيما تعادل حرس الحدود سلبياً مع إنبى فى نفس الجولة.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع بالجدول برصيد 31 نقطة، فيما يحتل الحرس المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة.