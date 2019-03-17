  • الأحد 17 مارس 2019
  • بتوقيت مصر11:04 ص
بحث متقدم
المغامسي

المغامسي: هذا هو المقصود في حديث "تحية اليهود"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس يشهد افتتاح ملتقى الشباب العربي والإفريقي بأسوان

صلاح

الليلة.. "صلاح" في مهمة ثقيلة أمام فولهام

موسي

"موسى" يكشف علاقة إرهابي "نيوزيلندا" بـ"الإخوان"

الفيس بوك

"فيسبوك" يحذف 1.5 مليون فيديو عن مذبحة المسجدين

أرشيفية

الفيفا ينعى حارس منتخب نيوزيلندا فى مذبحة المسجدين

الإرهابي

جريمة نيوزيلندا تفضح الصحف الغربية..الإرهابي "ملاك"

محمود سلطان

سلطان : صحفيون كبار انتقدوني لرفضي عودة الخلافة

أحمد عبده

فيسبوك يحظر مفكرا إسلاميا هاجم"البخاري"

سيول اندونيسيا

42 قتيلا و21 مصابا في سيول إندونيسيا

«زعيم الثغر» يواجه حرس الحدود ضمن مؤجلات الدوري

الرياضة

طولان: هدف الأهلي الثاني قتل المباراة
طولان: هدف الأهلي الثاني قتل المباراة

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

النجوم يتعادل سلبيًا مع حرس الحدود

#

بتروجت يتعادل إيجابيا مع حرس الحدود

#

التشكيل المتوقع للأهلي لمواجهة حرس الحدود

#

الأهلى يبحث عبور «الحدود» بإستاد السلام

اتحاد

دوري

بطولة

حدود

طولان

يدخل فريق الاتحاد السكندرى اختبارًا صعبًا، حينما يواجه نظيره حرس الحدود فى السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري العام.

ويخوض «زعيم الثغر» مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق المكسب على الجونة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري العام، فيما تعادل حرس الحدود سلبياً مع إنبى فى نفس الجولة.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع بالجدول برصيد 31 نقطة، فيما يحتل الحرس المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

الأخضر الإبراهيمي .. سٌمٌ قاتل

د. هشام الحمامي

مجزرة مسجد نيوزيلندا ... الغرب مجرمًا !

د. حسام عقل

فلسفة العلوم والانحياز الأيدلوجي

ياسر أنور

ثورة مرشحة للأوسكار

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حريق هائل داخل شقة سكنية في أوسيم
» إحالة مسئول بحي الموسكي للجنايات لاتهامه بالرشوة
» ارتفاع ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 109 قتلى ومصابين
» مقتل وإصابة 10 أشخاص في انفجار قنبلة بباكستان
» «زعيم الثغر» يواجه حرس الحدود ضمن مؤجلات الدوري
» تعرف علي أهمية النوم لنضارة البشرة
» الفلبين تنسحب رسميا من المحكمة الجنائية الدولية
» مكافآت إجادة بالمصرى بعد الفوز على سموحة
» مفاجأة.. رئيسة وزراء نيوزيلندا علمت بالهجوم على المصلين قبل وقوعه
» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 12 درجة
» مدرب الأهلي ينتصر لحسين الشحات بعد الانتقادات القوية

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية