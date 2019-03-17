» مقتل وإصابة 10 أشخاص في انفجار قنبلة بباكستان

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وكالات- الدويني فولي

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مقتل وإصابة 7 أطفال فى انفجار قنبلة بجنوب السودان


أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الأحد انفجار قنبلة على متن قطار متحرك؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة أخرين في جنوب غرب البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية عن مصدر أمنى قوله: "إن القنبلة انفجرت في إحدى عربات قطار كان متجها إلى مدينة "كويتا" صباح اليوم؛ ما أدى إلى إحداث تلفيات في خمس عربات، فضلا عن مقتل رجلين وامرأة، مضيفا أن من بين الجرحى نساء وأطفال".

ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن الهجوم، إلا أن الانفصاليين البلوش الناشطين في جنوب غرب باكستان قد شنوا عدة هجمات في السابق على قطارات.


 


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