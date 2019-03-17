"نافعة" يكشف مفاجأة عن علاقة "ترامب" بحادث نيوزيلندا

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حمَّل الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، مسئولية العلمية الإرهابية التي وقعت بـ"نيوزيلندا" وحصدت 52 مسلمًا وأصابه العشرات داخل مسجدي أثناء صلاة الجمعة.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "يتحمل الرئيس الأمريكي ترامب مسؤولية سياسية وأخلاقية مباشرة تستوجب محاكمته عن جريمة قتل المصلين المسلمين في نيوزيلندا".

وتابع: "يجب النظر إلى الوثيقة المكتوبة التي نشرها القاتل وضمنها الأفكار والشخصيات المحرضة على ارتكاب تلك الجريمة البشعة على أنها تشكل دليل اتهام وإدانة لترامب أيضًا".

وكان إرهابي قام بهجوم دموي على مسجدين في نيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة عندما فتح مسلح النار على المصلين؛ مما تسبب في مقتل 52 شخصًا وجرح عشرات آخرين.



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