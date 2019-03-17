"فيسبوك" يحذف 1.5 مليون فيديو عن مذبحة المسجدين

17 مارس 2019 - 10:04 ص

أعلن "فيسبوك"، أنه تم إزالة 1.5 مليون فيديو عن مذبحة المسجدين منذ وقوعها الجمعة الماضية في نيوزيلندا.

وقال "فيسبوك"، إنه أزال الفيديوهات من أنحاء العالم للهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى بعد الهجوم.

وقال في بيان: "حذفنا خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى 1.5 مليون فيديو للهجوم في أنحاء العالم، منها أكثر من 1.2 مليون تم حجبها عند التحميل".

وذكرت الشركة أنها تزيل أيضًا كل النسخ المحررة من الفيديو والتي لا تتضمن محتوى مصورا وذلك احتراما للأشخاص الذين تأثروا بالهجوم وبواعث قلق السلطات المحلية.

وكان المسلح الذي هاجم المسجدين يوم الجمعة قد بث الهجمات مباشرة عبر فيسبوك لمدة 17 دقيقة، حيث استمر تداول نسخ من الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لساعات بعد ذلك.

كما صرحت رئيسة الوزراء، "جاسيندا أرديرن"، بأنها تريد مناقشة البث الحي مع "فيسبوك".



