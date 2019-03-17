"موسى" يكشف علاقة إرهابي "نيوزيلندا" بـ"الإخوان"

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موسي

الاخوام

الروضي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف عددًا كبيرًا من المسلمين في مسجدين بدولة نيوزيلندا، الذي أسفر عن استشهاد 52 وإصابة العشرات يشبه ما فعله الإخوان بمسجد الروضة  بـ"سيناء".

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "القاتل قعد يقتل في الناس 17 دقيقة، كان ماشي في الشارع بترسانة أسلحة ومصنع متفجرات، مفيش شرطة ولا مخابرات ولا أمن، ولا حد بيوقفه ".

واستطرد: "هذه الجريمة تشبه ما فعلته جماعة الإخوان الإرهابية بالمصلين في مسجد الروضة، ومن ثم، فهذا الشخص يشبه الإخوان والقاعدة وداعش، وكلهم مجرمون ".

وشهدت مدينة كرايستشيرش هجوما إرهابيا، أُطلق خلاله النار على رواد مسجدين، الأول في شارع دينز، والثاني في شارع لينوود، خلَّف 50 شهيدا، ونحو 47 مصابا .

وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش، إنهم ضبطوا 4 أشخاص من منفذي الهجوم الإرهابي، مشيرا إلى أن الحادث متطور، ويحاولون كشف ملابساته .

وأكد أنهم عثروا على عبوات ناسفة بعد الهجوم على المصلين داخل المسجد، وتمكنوا من نزع فتيل عدد من الأجهزة المتفجرة المرتجلة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس ".



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