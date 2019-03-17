الليلة.. "صلاح" في مهمة ثقيلة أمام فولهام

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الفراعنة

منتخب مصر

محمد صلاح

ليفؤبول

كرافين كوتاج

يلتقي في تمام الرابعة عصرًا فريق ليفربول المحترف بين صفوفه اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر مع نظيره فولهام، على ملعب كرافين كوتاج، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة "البريميرليج". 

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 73 نقطة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة، بينما يحتل فولهام المركز الـ 19 وقبل الأخير برصيد 17 نقطة.

وتبدو الفرصة سانحة أمام ليفربول لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم وانتزاع الصدارة من مانشستر سيتى الذى تأجلت مباراته أمام مانشستر يونايتد، نظراً لمواجهة سوانزى سيتى فى ربع نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى.

ويفتقد ليفربول فى مباراة اليوم لجهود جوردان هندرسون بعدما تعرض لإصابة قوية خلال مباراة بايرن ميونخ، التى أقيمت الأربعاء الماضى بملعب "أليانز أرينا"، وانتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3 – 1، فى إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة نابى كيتا.

وعلى الرغم أن فولهام يبتعد بفارق 13 نقطة عن المنطقة الآمنة بجدول الدورى إلا أنه سيسعى جاهداً لتحقيق الفوز من أجل التمسك بآماله فى البقاء بالدرجة الممتازة.

ويأمل محمد صلاح فى استعادة ذاكرة التهديف أمام فولهام بعدما صام عن التسجيل فى آخر 4 مباريات بمسابقة الدورى الإنجليزى أمام مانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون وبيرنلي.

ويتطلع محمد صلاح لقيادة ليفربول للحصول على لقب الدورى الإنجليزى للمرة الأولى منذ عام 1990، والعودة من جديد لحصد الألقاب الجماعية مع أندية أوروبا بعد غياب، بجانب الاحتفاظ بلقب هداف الدورى الإنجليزى للموسم الثانى على التوالى.



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