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معلومات جديدة عن تسليم "جثامين" ضحايا هجوم نيوزيلندا لذويهم

الحياة السياسية

نيوزيلندا
نيوزيلندا

عمرو محمد

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أكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا، "جاسيندا أردرن"، أن عملية تسليم جثامين قتلى الهجوم الإرهابي على مسجدين في كرايستشيرش إلى ذويهم ستبدأ مساء اليوم، الأحد.

وتوقعت "أردرن"، أن يتم الانتهاء من تسليم جميع الجثامين بحلول يوم الأربعاء المقبل.

وكانت عمدة مدينة "كرايستشيرش ليان دالزيل"، ذكرت في وقت سابق، أن موظفي مجلس المدينة يعملون على إعداد مواقع المقابر حتى يمكن أن تجري عمليات الدفن في أقرب وقت ممكن، وذلك تماشيًا مع متطلبات الشريعة الإسلامية.

وكان إرهابي قام بهجوم دموي على مسجدين في نيوزيلندا وقع أثناء صلاة الجمعة، عندما فتح المسلح النار على المصلين؛ مما تسبب في مقتل 52 شخصًا (بينهم 4 مصريين) وجرح عشرات آخرين.



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